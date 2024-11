Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: PKW-Brand greift auf Wohnhaus über

Reichelsheim- Gumpen (ots)

Am Freitagnachmittag (08.11.), 16.00 Uhr, kam es in dem Ortsteil Gumpen zunächst aus bisher unbekannter Ursache zu einem PKW-Brand. Das Fahrzeug war wenige Minuten zuvor von dem Fahrer unter einem Carport abgestellt worden. Die Flammen griffen im Anschluss auf den Carport und im weiteren Verlauf auf das angrenzende Wohnhaus in der Kriemhildstraße über. Verletzt wurde durch den Brand niemand, der zu erwartende Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei werden die weiteren Ermittlungen übernehmen, das Wohnhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Kriemhildstraße (B 38) zeitweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Im Einsatz waren Kräfte der Polizei, Rettungsdienst Feuerwehr und THW.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

