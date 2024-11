Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Landesstraße nach Verkehrsunfall gesperrt

Wald-Michelbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (07.11) wurde eine junge Frau leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr sie gegen 17:45 Uhr mit ihrem Fahrzeug die Landesstraße 3120 aus Richtung des Kreisverkehrs "Kreidacher Höhe" in Richtung Ortseingang Kreidach. In einer dortigen Kurve verlor die 18-jährige Fahrerin aus bisher noch unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte einen Abhang herunter, bis das Fahrzeug etwa 100 Meter später an einem Baum zum Stillstand kam. Die Fahrerin durch den Aufprall leicht verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Zur Bergung des Autos musste die Landesstraße für insgesamt 3 Stunden einseitig gesperrt werden. Neben einer Streife der Polizeistation Wald-Michelbach und einer Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim waren noch die Feuerwehr Siedelsbrunn und ein Rettungswagen im Einsatz.

