Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: "Blitz für Kids"

Polizei kontrolliert Geschwindigkeit

Groß-Zimmern (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Dieburg haben am Freitagmorgen (8.11.) Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Bahnstraße und Darmstädter Straße durchgeführt. Die Kontrollen fanden im Rahmen der Aktion "Blitz für Kids" statt. Gemeinsam mit fünf Schülerinnen und Schülern der Friedensschule in Groß-Zimmern stoppten die Einsatzkräfte insgesamt 24 Fahrzeuge. In 11 Fällen hat die Messung eine "gelbe Karte" zur Folge, die auf das Fahrverhalten und damit verbundene mögliche Konsequenzen aufmerksam machen soll. Die Polizei lobte das Fahrverhalten von insgesamt 13 Wagenlenkern, die sich an die Geschwindigkeit hielten und deshalb eine "grüne Karte" von den Schülern bekamen.

