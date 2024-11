POL-GG: Rüsselsheim am Main: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bickenbach (ots) - Am Samstagnachmittag (09.11.) kam es gegen 15.10 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Zwingenberger Straße zu einem Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein E-Scooter in einer der dortigen Wohnungen auf unbekannte Art und Weise in Flammen. Durch das Feuer wurde diese derart beschädigt, dass sie vorübergehend unbewohnbar ist. 3 Hausbewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden ...

