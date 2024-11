Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Bickenbach (ots)

Am Samstagnachmittag (09.11.) kam es gegen 15.10 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Zwingenberger Straße zu einem Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein E-Scooter in einer der dortigen Wohnungen auf unbekannte Art und Weise in Flammen. Durch das Feuer wurde diese derart beschädigt, dass sie vorübergehend unbewohnbar ist. 3 Hausbewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch den Brand entstand ein Gebäudeschaden von mehreren Tausend Euro. Die Brandermittler der Kriminalpolizei in Darmstadt werden die weiteren Ermittlungen übernehmen.

