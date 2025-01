POL-HG: Nach Auseinandersetzung schwer verletzt +++ Alarmanlage verschreckt Einbrecher +++ Alleinunfall auf Bundesstraße

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Nach Auseinandersetzung schwer verletzt, Oberursel, Mainstraße, Donnerstag, 30.01.2025, 19.20 Uhr

(da)In Oberursel ist am Donnerstagabend eine Auseinandersetzung eskaliert. Gegen 19.20 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte zu einer schwer verletzten Person in die Mainstraße gerufen. Nach ersten Ermittlungen vor Ort war es zu einer Auseinandersetzung mit einer bislang unbekannten Person gekommen. Dabei soll der Unbekannte dem 21-jährigen Bad Homburger vermutlich mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht geschossen haben. Dieser erlitt dadurch schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Anschließend flüchtete der Unbekannte in einem weißen Kombi mit Offenbacher Kennzeichen (OF). Zeugen beschrieben ihn als etwa 20 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, von schlanker Statur und mit schwarzen, lockigen Haaren. Er soll schwarz gekleidet gewesen sein. Der 21-Jährige selbst machte bislang keine Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

2. Alarmanlage verschreckt Einbrecher,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Am Taunengraben, Donnerstag, 30.01.2025, 18.30 Uhr

(da)Eine Alarmanlage hat am Donnerstagabend Einbrecher in Bad Homburg verschreckt. Die Täter machten sich gegen 18.30 Uhr an einem Reihenhaus in der Straße "Am Taunengraben" zu schaffen. Dort schoben sie den Rollladen an der Terrasse hoch, um anschließend die dahinter liegende Fensterscheibe einzuschlagen. Hierbei wurde jedoch die Alarmanlage ausgelöst, woraufhin die Einbrecher sofort die Flucht ergriffen. Eine Personenbeschreibung der Täter liegt derzeit noch nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet daher mögliche Zeuginnen und Zeugen, denen gegen 18.30 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation in Bad Homburg zu melden.

3. Alleinunfall auf Bundesstraße,

Bundesstraße 275, bei Weilrod, Donnerstag, 30.01.2025, 13.30 Uhr

(da)Am Donnerstag ereignete sich bei Weilrod ein Verkehrsunfall, bei der eine Frau leicht verletzt wurde. Gegen 13.30 Uhr befuhr die 54-Jährige mit ihrem VW Tiguan die Bundesstraße 275 von Neuweilnau in Richtung Riedelbach. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam der VW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. An Auto und Zaun entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit. Die eintreffenden Rettungskräfte übernahmen die Versorgung der Frau. Eine Mitnahme in ein Krankenhaus war nicht vonnöten.

