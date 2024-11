Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Lebensgefährlich verletzter Radfahrer verstorben

Viersen-Süchteln (ots)

Der 66-jährige Radfahrer, der am Samstagabend gegen 20.30 Uhr bei einem Unfall in Süchteln an der Kreuzung GrefratherStraße/Im Abteienforst lebensgefährlich verletzt worden war (wir berichteten in unserer Meldung 1034), ist tot. Er starb am Sonntag in einer Klinik an den Folgen seiner Verletzungen.

Die Ermittlungen dauern an. Falls es weitere Zeuginnen oder Zeugen geben sollte, die sich bis jetzt nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden diese gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /hei (1035)

