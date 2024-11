Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Kollision mit PKW lebensgefährlich verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Samstagabend kam es in Süchteln, an der Einmündung der Straße Im Abteienforst auf die Grefrather Straße, zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei dem Zusammenstoß zwischen dem PKW eines 63-jährigen Süchtelners und einem 66-jährigen Fahrradfahrer aus Süchteln, wurde Letzterer lebensgefährlich am Kopf verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei Viersen nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Hierbei kam auch ein Unfallaufnahmeteam aus Düsseldorf zum Einsatz. Die Grefrather Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 00:30 Uhr gesperrt. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (1034)

