Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Beifahrerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am späten Samstagnachmittag kam es in Kaldenkirchen, An der Kleinbahn, im Bereich der Zufahrt zur Autobahn A61 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 31-jähriger Mann aus den Niederlanden mit seinem Fahrzeug von der Straße An der Kleinbahn nach links auf die Autobahn einzubiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden PKW eines 44-jährigen Mannes aus Bulgarien. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, welche im Weiteren auch noch gegen das Fahrzeug einer 51-jährigen Brüggenerin stießen, die am Ende der Autobahnausfahrt wartete. Deren 42-jährige Beifahrerin aus den Niederlanden wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (1033)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell