Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht in Bad Nenndorf gesucht

Bad Nenndorf (ots)

(obe) Am Donnerstag, den 11.04.2024 ist es in der Zeit von 08:50 Uhr bis etwa 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Kurhauses in der Buchenallee (Hauptstraße 11) in 31542 Bad Nenndorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr gegen den geparkten Pkw des 42-Jährigen Bad Nenndorfers und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem geschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Audi A3 in schwarz. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

