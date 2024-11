POL-VIE: Motorroller-Fahrer schwer verletzt

Willich (ots) - In unserer Meldung 1024 berichteten wir über ein 13-jähriges Mädchen aus Willich, das seit Schulschluss am Mittwoch vermisst wurde. Parallel zu den Fahndungsmaßnahmen suchte die Polizei öffentlich nach der 13-Jährigen. In der Nacht zu Freitag wurde das Mädchen in Regensburg durch die örtliche Polizei angetroffen. Die Fahndungsmaßnahmen wurden ...

