Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Vandalismus in der Römerschule- Polizei sucht Zeugen (17.-25.05.2024)

Rottweil (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 17.05.2024, und Samstag, 25.05.2024, haben unbekannte Täter eine Sachbeschädigung in der Römerschule (Grundschule) in der Römerstraße begangen. Die unbekannten Täter gelangten unberechtigt in das Schulgebäude, verwüsteten zwei Klassenzimmer und zerstörten zwei Laptops. In den Klassenzimmern bauten die Unbekannten mit den Möbeln Barrikaden auf und bemalten die Tische mit Klebstoff. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0.

