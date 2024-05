Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach/ Lkr. Rottweil) Einbruch in Scheune - Polizei bittet um Hinweise (18.05.2024 - 26.05.2024)

Lauterbach (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 18.05.2024, bis Sonntagabend, 26.95.2024, sind unbekannte Täter in eine Scheune auf der Straße "Kuonbacherhof" eingebrochen. Werkzeug in Höhe von rund 1.400 Euro sind dabei von den Unbekannten gestohlen worden. Die Einbrecher verschafften sich vermutlich über das verschlossene Tor Zugang zur Hobby-Werkstatt. Personen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, in Verbindung zu setzen.

