Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Pfarrhaus

Haselünne (ots)

Zwischen Donnerstag, 18.50 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Pfarrhaus an der Kirchstraße in Haselünne eingebrochen. Sie verschafften sich durch ein Fenster Zugang zu den Räumen, die sie anschließend durchsuchten. Ob die Täter Beute machten, steht bisher noch nicht fest. In derselben Tatzeit haben unbekannte Täter versucht ebenfalls in der Kirchstraße in eine Wohnung einzubrechen. Der Versuch misslang. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

