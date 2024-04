Feuerwehr Essen

FW-E: Rettungswagen steht in Vollbrand - keine Personen verletzt

Essen-Bergerhausen, Frankenstraße, 15.04.2024, 09:37 Uhr (ots)

Zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz wurde die Essener Feuerwehr heute Morgen, am 15.04.2024 um 09:37 Uhr, alarmiert. Die Besatzung eines Rettungswagens aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis befand sich mit dem Einsatzfahrzeug ohne einen Patienten an Bord auf dem Rückweg von einem Einsatz auf der Wuppertaler Straße, als sie auf Höhe der Frankenstraße einen technischen Defekt feststellten und sofort die Fahrt unterbrachen. Bei der Kontrolle des Motorraumes wurden durch die Besatzung in diesem bereits Flammen erkannt. Sie konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Nachdem sie die Feuerwehr Essen über den Notruf 112 über den Brand informiert hatten, sicherten sie besonderes technisches Gerät aus dem Aufbau des Fahrzeuges. Unter anderem wurden die auf dem Rettungswagen verlasteten Sauerstoffflaschen entfernt, um eine Explosionsgefahr zu vermeiden. Als das erste Löschfahrzeug an der gemeldeten Adresse eintraf, stand der Rettungswagen bereits in Vollbrand. Sofort wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einem handgeführten Strahlrohr zur Brandbekämpfung eingesetzt. Zusätzlich wurde ein Löschangriff mit Schaum vorbereitet, der im weiteren Verlauf auch zur Anwendung kam. Nach rund 40 Minuten war das Feuer unter Kontrolle gebracht. Der Rettungswagen ist vollständig ausgebrannt.

Die Fahrbahn war durch ausgelaufene Betriebsstoffe und den Löschschaum verunreinigt und musste durch ein Fachunternehmen gereinigt werden. Auf der Frankenstraße kam es während der Löschmaßnahmen zu Verkehrseinschränkungen.

Was die Ursache des Defektes war, ist unklar. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschfahrzeugen der Berufsfeuerwehr für eine Stunde im Einsatz. (CS)

