FW-E: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus - Treppenraum verraucht

Essen-Katernberg, Im Westerbruch, 13.04.2024, 03:08 Uhr (ots)

Vergangene Nacht, am 13.04.2024 um 03:08 Uhr, wurde die Leitstelle der Essener Feuerwehr von Anwohnern eines Mehrfamilienhauses in der Straße Im Westerbruch in Essen-Katernberg über einen Kellerbrand informiert. Sofort entsandte die Leitstelle zahlreiche Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Katernberg zur gemeldeten Adresse. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang massiv Brandrauch aus dem Keller und der Treppenraum war verraucht. Die Erkundung des Einsatzleiters ergab, dass im offenen Keller eine Waschmaschine und ein Trockner in Brand geraten waren. Die Einsatzleitung setzte mehrere Trupps unter Atemschutz ein, welche eine Brandbekämpfung im Keller einleiteten und parallel den verrauchten Treppenraum auf Personen kontrollierten. Im Dachgeschoss befand sich eine vierköpfige Familie, die, nachdem sie den Brand bemerkt hatte, über den Notruf 112 mitteilte, dass sie die Wohnung nicht mehr verlassen könne. Der Leitstellendisponent informierte umgehend die Einsatzkräfte vor Ort und gab Handlungsempfehlungen über das Telefon. An der Einsatzstelle wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, über die die Familie betreut wurde und bei Bedarf hätte aus dem Fenster gerettet werden können. Da die Wohnung rauchfrei war, war dies glücklicherweise nicht erforderlich. Die Brandbekämpfung im Keller zeigte schnell Wirkung und so konnte bereits nach kurzer Zeit das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurde der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Bei der Kontrolle der Wohnungen trafen die Einsatzkräfte einen Mieter einer Erdgeschosswohnung an. Dieser hatte den nächtlichen Brand nicht mitbekommen. Er wurde rettungsdienstlich Untersucht und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Essener Krankenhaus transportiert. Die vierköpfige Familie aus dem Dachgeschoss wurde ebenfalls zur weiteren Untersuchung in Kliniken gefahren. Abschließend wurden Kontrollmessungen in allen Nutzungseinheiten durchgeführt. Alle Wohnungen in dem Gebäude sind weiterhin bewohnbar.

Die Ursache des nächtlichen Brandereignisses ist unklar. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Katernberg, mehreren Sonderfahrzeugen, einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie dem Führungsdienst der Feuerwehr Essen für rund zwei Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell