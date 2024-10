POL-EL: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim - Pressemitteilung zum Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Nordhorn

Papenburg (ots) - Am heutigen Freitag kam es gegen 10.15 Uhr im Kreisverkehr der Straß Am Stadtpark in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchierte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer einen roten Hyundai, der den Kreisverkehr in Richtung Alter Schulweg befuhr. Der Verursacher entfernte sich anschließend in Fahrtrichtung Deverweg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es ...

mehr