Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Pkw-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Freitag kam es in der Vorgartenstraße in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Die 56-jährige Fahrerin eines Toyota war gegen 7.30 Uhr in Richtung der Straße Mühlengraben unterwegs. In einer dortigen Linkskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Verkehrsschild und dann mit zwei Bäumen. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden.

