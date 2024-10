Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nah Trickdiebstahl gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Montag kam es in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Heinrich-Böll-Straße in Bad Bentheim zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einem Pkw-Kofferraum. Zwei männlichen Täter im Alter von ca. 60 Jahren agieren gemeinsam, indem einer der Täter die ältere Dame zu ihrem angeblich platten Fahrzeugreifen lockte, während der andere Täter in der Zeit aus dem Kofferraum des Pkw die Geldbörse des Opfers entwendete. Die Geschädigte machte durch lautes Schreien auf sich aufmerksam, woraufhin der Unbekannte die Geldbörse zurückgab. Die beiden Männer flüchteten anschließend in Richtung des Edeka-Marktes. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922-776600 entgegen.

