PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wände besprüht +++ Unfall mit mehreren Fahrzeugen nach Wildwechsel +++ Nachreichung zu Brandmeldung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Wände besprüht,

Oberursel, Rotbornstraße & Theodor-Heuss-Straße, Montag, 03.02.2025, 18Uhr bis Dienstag, 04.02.2025, 7 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen kam es in Oberursel zu zwei Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Vermutlich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen hielten es Unbekannte für eine gute Idee, ihre Zugehörigkeit zu einem Fußballverein mit Sprühfarbe an zwei Fassaden in der Theodor-Heuss-Straße und der Rotbornstraße zu verewigen. Durch die Schmierereien richteten sie allerdings einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Die Polizeistation Oberursel ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Unfall mit mehreren Fahrzeugen nach Wildwechsel, Landesstraße 3041 bei Wehrheim, Dienstag, 04.02.2025, 18.15 Uhr

(da)Ein Wildwechsel hat am Dienstagabend bei Wehrheim zu einem größeren Verkehrsunfall geführt. Gegen 18.15 Uhr befuhren ein schwarzer RAM, ein grauer Mitsubishi Outlander und ein gelber VW Caddy in dieser Reihenfolge die Landesstraße 3041 von Wehrheim kommend in Richtung Köppern. Als Wild die Fahrbahn kreuzte, musste der Fahrer des RAM plötzlich eine Vollbremsung einleiten. Der dahinterfahrende Mitsubishi konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Die hinter dem Mitsubishi folgende VW-Fahrerin bremste ebenfalls und versuchte, in den Gegenverkehr auszuweichen. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden VW Polo zusammen, der durch den Aufprall in die Leitplanke geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf insgesamt 37.000 Euro geschätzt wird. Die beiden VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 67-jährige Polo-Fahrerin musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste der genannte Streckenabschnitt zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

3. Nachreichung zu Pressemitteilung vom 28.01.2025, Wiesbaden, Dienstag, 04.02.2025

(da)Bereits am 28. Januar berichtete die Polizei über einen Wohnungsbrand im Friedrichsdorfer Stadtteil Burgholzhausen. Bedauerlicherweise ist ein bei dem Brand schwerverletzter 62-jähriger Mann seinen Verletzungen erlegen. Hinsichtlich der Brandursache dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiter an.

Link zur Pressemeldung vom 28. Januar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/5959

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell