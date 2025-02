PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Taschendieb unterwegs +++ Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser im Hochtaunuskreis +++ Einbruch in Kindergarten +++ Fahrzeuge angegangen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Taschendieb unterwegs,

Königstein, Hauptstraße, Montag, 03.02.2025, 17:45 Uhr bis 18:00 Uhr

(am)Ein dreister Taschendieb bestahl am frühen Montagabend eine Frau in Königstein.

In der Fußgängerzone wurde eine Passantin von einem älteren Mann angestupst. Er tat so, als hätte er sich abstützen müssen und berührte sie im Bereich des Oberkörpers. Die 62-Jährige bemerkte erst im Anschluss, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Der Täter wurde als 60 bis 70 Jahre alt, als eher kräftiger Mann mit westeuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er hatte rötliche Haut, rote Haare mit leichter Glatze und trug eine Brille. Er war mit einer olivenfarbenen Jacke, einer dunklen weiten Hose und dunklen Schuhen bekleidet.

Wenn Sie Hinweise zu dieser Person geben können, kontaktieren Sie bitte die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0.

2. Einbrüche in Wohnhäuser,

Bad Homburg, Feldstraße, Beudeweg, Samstag, 01.02.2025, 13:30 Uhr bis Montag, 03.02.2025, 20:30 Uhr

(am)In den letzten Tagen kam es zu zwei Einbrüchen in Bad Homburg.

Zwischen Samstag, 13:30 Uhr und Montag, 23:30 Uhr brachen unbekannte Täter die Wintergartentür einer Erdgeschosswohnung in der Feldstraße in Gonzenheim auf. Die Täter entwendeten lediglich etwas Bekleidung, Accessoires und eine geringe Menge Bargeld, bevor sie sich unbemerkt aus dem Staub machten. Im Laufe des Montags hebelten Unbekannte zwischen 08:15 Uhr und 20:30 Uhr eine Terrassentür eines Einfamilienhauses im Stadtteil Ober-Erlenbach im Beudeweg auf. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und stahlen Bargeld und Schmuck. Die Täter flüchteten in beiden Fällen in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Aufhebeln der Terrassentüren,

Wehrheim, In der Mark, Montag, 03.02.2025, 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(am)Am Montagabend gingen Einbrecher Terrassentüren an zwei Einfamilienhäusern in Wehrheim an.

In der Straße "In der Mark" versuchten die Diebe im Zeitraum von 18 Uhr bis 18:45 Uhr eine Terrassentür aufzuhebeln, scheiterten jedoch daran. Im Anschluss brachen sie in der gleichen Straße in ein anderes Haus ein. Hier schafften sie es die Terrassentür zu überwinden. Sie durchsuchten zwar das Haus, flüchteten jedoch ohne Diebesgut. Die Täter konnten bei ihrer Tat beobachtet werden. Sie wurden als männlich, 25 bis 40 Jahre alt und osteuropäerisch aussehend beschrieben. Der erste Täter hat eine kräftige Figur und war mit einer Mütze, einem schwarzen Anorak und vermutlich Jeans bekleidet. Die zweite Person war schlank und trug ein Basecap sowie eine Jacke samt Kapuze.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Ihre Hinweise melden Sie bitte unter der Rufnummer (06081) 9208-0 der Polizeistation Usingen.

4. Einbruchsversuch durch Kellerfenster, Kronberg, Talweg, Montag, 03.02.2025, 19:15 Uhr

(am)Unbekannte versuchten am Montag über ein Kellerfenster, in ein Haus in Kronberg einzusteigen. Drei Einbrecher gelangten gegen 19:15 Uhr auf das Grundstück im Talweg und beschädigten im rückwärtigen Bereich des Hauses ein Kellerfenster. Die Bewohnerin des Hauses ertappte die Diebe bei ihrer Tat, welche sofort über den Garten flüchteten. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 250 Euro am Kellerfenster. Die Personen konnten als männlich, 20 bis 30 Jahre alt und schlank beschrieben werden. Alle drei seien dunkel bekleidet gewesen, wobei einer eine auffällige weiß-schwarz gestreifte Mütze getragen habe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sollten Sie am Montagabend etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, das zur Aufklärung des Einbruchsversuchs beiträgt, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06174) 9266-0 mit der Polizei in Königstein in Verbindung.

5. Einbruch in Kindergarten,

Friedrichsdorf, Teichmühlenweg, Dienstag, 28.01.2025, 15:00 Uhr bis Montag, 03.02.2025, 08:00 Uhr

(am)Einbrecher drangen in der letzten Woche in einen Kindergarten in Friedrichsdorf ein. Ein oder mehrere unbekannte Täter hebelten zwischen Dienstag, 28.01., 15 Uhr und Montag, 03.02., 8 Uhr ein Fenster des Kindergartens im Teichmühlenweg auf und gelangten so in die Einrichtung. Sie durchsuchten die Innenräume, flüchteten jedoch ersten Ermittlungen nach ohne Beute in unbekannte Richtung. Es entstand lediglich am Fenster ein Schaden von circa 250 Euro.

Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis hat die Ermittlungen übernommen und die Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

6. Fahrzeuge angegangen,

Steinbach, Obergasse, Sonntag, 02.02.2025, 1.30 Uhr bis Montag, 03.02.2025, 17.50 Uhr

(ro)In Steinbach hatten Unbekannte zwischen Sonntag und Montag Fahrzeuge im Visier. Die Täter näherten sich zwischen Sonntag, 1.30 Uhr und Montag, 7.30 Uhr einem in der Obergasse abgestellten schwarzen Land Rover. Sie hantierten am Heck des Fahrzeugs und versuchten so diesen zu öffnen. Warum sie schließlich von ihrem Vorhaben abließen und ohne Beute flüchteten, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Ein in der Bahnstraße in Höhe der Hausnummer 78 abgestellter weißer BMW war am Montag zwischen 9 Uhr und 17.50 Uhr das Ziel von Dieben. Hier beschädigten die Täter gewaltsam eine Fahrzeugscheibe und stahlen etwas Münzgeld und eine Getränkedose aus dem Inneren, bevor sie unbemerkt von Dannen zogen. Sollten Sie in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der beiden Fälle beitragen können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell