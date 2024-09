Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Bad Hersfeld - eine Person verletzt

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (05.09.) ereignete sich gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 46-jähriger Hersfelder befuhr mit seinem PKW Opel die Homberger Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe Hausnummer 142 musste dieser verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Hinter diesem fuhr eine 23-jährige Renault-Fahrerin, ebenfalls Bad Hersfeld, und hielt ebenfalls. Nachfolgend konnte ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus Schenklengsfeld seinen PKW Ford nicht rechtzeitig bremsen, fuhr auf den vor ihm befindlichen Renault auf und schob dieses noch auf den davor befindlichen Opel. Die 23-jährige Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und begab sich selbst ins Klinikum Bad Hersfeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14.500, - Euro. Die Ermittlungen dauern an.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

