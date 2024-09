Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach 3 Verkehrsunfallfluchten in Friedewald/Ludwigsau/Bad Hersfeld

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Friedewald. Am Freitag (06.09.), gg. 14:40 Uhr, befuhr eine 47-jährige Wildeckerin mit ihrem schwarzen Pkw BMW die L3069 von Friedewald in Richtung Wildeck, als ihr ein weißer Lkw mit Anhänger entgegenkam. Dabei streifte das Lkw-Gespann den linken Außenspiegel des BMW. Ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr der Lkw mit Anhänger weiter in Richtung Friedewald, Am BMW entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ludwigsau. Am Donnerstag (05.09.) war zwischen 16:00 - 16:30 Uhr, ein grauer Pkw Opel auf einem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Indutriestraße geparkt. Im Unfallzeitraum streifte ein Unbekannte(r), vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld. Am Freitag (06.09.) zwischen 08:00 - 11:40 Uhr parkte ein Hersfelder seinen Seat Tarraco an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet. In diesem Zeitraum wurde der Seat auf unbekannte Weise, vermutlich durch einen Verkehrsunfall, an der Motorhaube beschädigt, so dass ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

