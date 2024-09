Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmitteilungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Fahrradunfall

Petersberg. Ein 30-jähriger Radfahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (05.09.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 19:10 Uhr den Rupertusweg in Richtung Geisaer Weg. In Höhe der Hausnummer 1 verlor er aus noch unklaren Gründen die Kontrolle über sein Fahrrad. Er stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand zudem geringer Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Friedewald. Am Mittwoch (04.09.), in der Zeit von 19 Uhr bis 19:15 Uhr, parkte eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Friedewald ihren grauen VW Taigo auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Herfaer Straße. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Kratzer an der Stoßstange fest. Vermutlich beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den grauen VW und entfernte sich anschließen unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (05.09.), in der Zeit von 11:15 Uhr bis 11:25 Uhr, parkte ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen grauen VW Golf auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen am linken Außenspiegel sowie am linken Kotflügel. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

