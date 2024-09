Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Fulda (ots)

Tann (Rhön). Die Polizei Hilders nahm am Donnerstagabend (05.09.) im Ortsteil Günthers einen 46-jährigen Tatverdächtigen fest, nachdem es in der Sebastian-Kneipp-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen war.

Gegen 18.25 Uhr begegneten sich zwei Männer im Alter von 46 und 61 Jahren, beide wohnhaft in Günthers, beim Spazierengehen in der Sebastian-Kneipp-Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die beiden sich bekannten Männer in Streit. Dabei verletzte der 46-Jährige den 61-Jährigen mit einem Messer und verließ danach den Tatort. Eine Streife der Polizei in Hilders nahm den augenscheinlich deutlich alkoholisierten Mann kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe widerstandslos fest.

Der 61-jährige, nicht lebensbedrohlich verletzte Mann wurde noch vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Der 46-jährige Tatverdächtige wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle transportiert und danach zwecks Verhinderung weiterer Straftaten bis Freitagmorgen (06.09) ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

Er muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

(PB)

