POL-OH: Metall- und Gerüstteile gestohlen - UPDATE: Personenbeschreibungen zu Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Metall- und Gerüstteile gestohlen

Homberg (Ohm). Mehrere Alteisen, Metallteile und Gerüstböden entwendeten Unbekannte am Montagabend (26.08.) von dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Mittelstraße in Nieder-Ofleiden. Der genaue Wert der gestohlenen Gegenstände ist aktuell noch unklar. Nach momentanen Informationen wurde das Diebesgut möglicherweise in einem blauen Transporter vom Tatort wegtransportiert. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

UPDATE: Personenbeschreibungen zu Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Alsfeld. Am Dienstagabend (03.09.), gegen 21 Uhr, war es in der Carl-Metz-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 63-jährigen Fahrradfahrers gekommen - wir berichteten.

Die Polizei Alsfeld sucht nun Zeugen die zur Tatzeit im Bereich der Carl-Metz-Straße in Alsfeld ein größere Jugendgruppe mit E-Scootern festgestellt haben. Einer der Täter soll circa 1,60 Meter groß sein, eine schlanke Figur und nach hinten gegelte Haare gehabt haben. Zur Tatzeit habe er ein markantes buntes T-Shirt und sportliche Bekleidung getragen. Bei einem weiteren Täter soll es sich um eine männliche, etwa 17-jährige Person mit osteuropäischen Aussehen gehandelt haben. Dieser habe eine Zahnspange getragen und soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Ein dritter Täter mit markantem runden Kopf soll circa 1,75 Meter groß gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631 / 9740 entgegen.

