POL-OH: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Auffahrunfall Bad Hersfeld. Am Montag (02.09.), gegen 13.15 Uhr, befuhr die 49-jährige Fahrerin eines Seat Alhambra die Abfahrt B62 aus Richtung Frankfurter Straße kommend in Richtung Berliner Straße. Sie wollte nach rechts in die Berliner Straße in Richtung Innenstadt abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt bremsen. Dies übersah die 19-jährige Fahrerin eines Pkws hinter ihr und fuhr auf ...

mehr