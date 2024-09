Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmitteilungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Auffahrunfall

Petersberg. Am Mittwoch (04.09.) kam es gegen 7:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro entstand. Ein 35-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Schlitz befuhr die Petersberger Straße stadtauswärt, als er verkehrsbedingt langsamer wurde. Ein dahinterfahrender 62-jähriger Audi-Fahrer aus Hosenfeld bemerkte dies zu spät und fuhr dem VW-Golf auf. Der 35-jährige wurde leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Fulda. Am Mittwoch (04.09.) kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Ein 56-jähriger Skoda-Fahrer aus Fulda befuhr den rechten von zwei Fahrstreifen der Heinrichstraße in ansteigender Richtung. Neben ihm befuhr etwa auf gleicher Höhe ein unbeteiligtes Fahrzeug den linken Fahrstreifen. Zeitgleich überquerte in Höhe der Hausnummer 4 ein 10-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad die Heinrichstraße von links nach rechts. Der Fahrzeugführer des unbeteiligten Fahrzeugs konnte das Mädchen noch rechtzeitig wahrnehmen und bremste ab. Der 56-jährige Skoda-Fahrer erkannte die Situation zu spät, sodass es trotz eingeleiteter Bremsung zum leichten Zusammenstoß mit dem Mädchen kam. Das Mädchen wurde leicht durch eine Schürfwunde verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro.

Auffahrunfall auf der BAB 5 - zwei Verletzte

Homberg /Ohm. Am Donnerstag (05.09.), gegen 10.30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Ohm und Alsfeld-West, ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Außerdem wurde ein fünf Monate altes Kleinkind vorsorglich zur Untersuchung in ein Klinikum verbracht.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zu dem Unfall, als ein 36-jähriger Fahrer eines VW-Buses aufgrund stockenden Verkehres abbremsen musste und der nachfolgende Pkw, geführt von einer 64-jährigen Frau, nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Pkw fuhr auf den vorausfahrenden VW-Bus auf. Durch den Aufprall wurden insgesamt zwei Personen verletzt. Die Verletzten, sowie vorsorglich ein Kleinkind, wurden umgehend durch die Rettungskräfte vor Ort versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Neben der Autobahnpolizei Bad Hersfeld waren die Feuerwehr aus Mücke sowie drei Rettungswagen an der Unfallstelle eingesetzt. Die an der Unfallstelle ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr gebunden.

Beide Fahrstreifen mussten bis zur Bergung circa 1,5 Stunden lang gesperrt werden. Der fließende Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein Rückstau von circa acht Kilometern.

Der Gesamtschaden wird auf circa 20.000 Euro beziffert.

