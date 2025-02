Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Simson aus Garage gestohlen

Bad Frankenhausen (ots)

Auf eine grüne Simson S 51 hatten es Diebe am vergangenen Wochenende im Kyffhäuserkreis abgesehen. Zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 9.50 Uhr, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt in eine Garage in der Straße Wüstes Kalktal. Daraus erbeuteten sie das Moped im Wert von etwa 1500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und bittet nun um Hinweise. Wer hat die Tat bemerkt? Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern oder zum Verbleib der grünen Simson geben? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0048826

