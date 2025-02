LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Vorfall in Wahllokal

Sondershausen (ots) - Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte jeweils die hintere Kennzeichentafel zweier abgestellter Fahrzeuge in Sondershausen. Die beiden Pkw waren zur Tatzeit, zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 4.30 Uhr, am Trinitatisplatz geparkt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden. Aktenzeichen: 0048619 Rückfragen bitte an: ...

