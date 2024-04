Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Intercity

Offenburg (ots)

Beamte der Bundespolizei wurden am 17.04.24 zu einer Personalienfeststellung durch die Deutsche Bahn in einem Intercity beim Halt im Bahnhof Offenburg gerufen. Der ungarische Staatsangehörige konnte keinen Fahrschein vorweisen. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl aufgrund Beförderungserschleichung festgestellt. Der 45-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und wurde in Folge dessen in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbüßt er nun seine 30-tägige Haftstrafe. Zudem erhält er eine Anzeige aufgrund des Erschleichens von Leistungen.

