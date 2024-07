Polizei Dortmund

POL-DO: Grünes Licht. Was tut es? Es leuchtet grün! - Mann leuchtet mit Laserpointer auf Hubschrauber

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0629

Die Benutzung eines Laserpointers endete am späten Samstagabend (29. Juni) für einen Mann aus Dortmund mit einem Strafverfahren.

Wie bereits mit der Lfd. Nr. 0618 berichtet, hatte die Polizei Dortmund am Samstagabend einen Hubschrauber der Fliegerstaffel zum Ausleuchten des BVB-Stadions im Einsatz. Gegen 23:45 Uhr störte das grüne Licht eines Laserpointers jedoch ihre Arbeit. Minutenlang blendete das Licht ihr Sichtfeld.

Die Quelle dieser Blendung identifizierten die Polizisten dank der eingeschalteten Wärmebildkamera jedoch ziemlich schnell.

So führten sie eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung zur Lichtquelle: Ein 42-jähriger Dortmunder stand auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Brücherhofstraße und leuchtete in Richtung des Hubschraubers. Als die Beamten dem Dortmunder einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Dortmund vortrugen, übergab der 42-Jährige den benutzten Laserpointer an die Polizisten.

Die Kräfte stellten diesen sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr gegen den Dortmunder ein.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell