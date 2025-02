Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PI Montabaur: Mobile und stationäre Kontrollen der Polizei Montabaur - zwei Fahrer unter Drogeneinfluss

Montabaur/Nentershausen (ots)

Am 23.02.2025 wurde in Nentershausen an der Anschlussstelle zur A3 eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet. Insgesamt wurden 25 Kraftfahrzeuge und 45 Personen kontrolliert. Bei einem 35-jährigen Fahrzeugführer erhärtete sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Amphetamin stand. Ein Drogenvortest bestätigte die Einnahme harter Drogen. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. In seinem PKW wurde eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und ebenfalls sichergestellt.

Im Rahmen von mobilen Kontrollen in Montabaur wurde der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter aktuellem Einfluss von Cannabis stand.

Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Darüber hinaus konnten diverse andere Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden, darunter Verstöße gegen die Gurtpflicht und Ladungssicherung.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell