POL-PDMT: Pressebericht der Polizei Hachenburg vom 23.02.2025

Höhr-Grenzhausen (ots) - In den Abendstunden des 22.2. wurde in der Höhenstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Durch die bislang unbekannten Täter wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur oder Höhr-Grenzhausen zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Telefon: ...

mehr