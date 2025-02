POL-PDMT: Holzhausen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Höhn (ots) - Am 21.02.25, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der Strecke zwischen Hahn bei Bad Marienberg und Höhn (K 70) zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Direkt nach dem Zusammenstoß hielt ein Zeuge an der Unfallstelle an und sprach mit der Beteiligten. Dieser Zeuge und mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei ...

mehr