POL-PDMT: Birlenbach. Fahrzeugführer berauscht unterwegs

Dörsdorf (ots) - Nachdem bereits in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar ein Zigarettenautomat in der Schulstraße aufgeflext wurde, machten sich nun vermutlich der oder die selben Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag, den 18. Februar, an einem Zigarettenautomaten in der Hauptstraße zu schaffen. Auch dieses mal wurde der Automat aufgeflext und das darin befindliche Bargeld entwendet. Bereits in der Nacht zum 13. ...

