Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Dörsdorf. Erneuter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Dörsdorf (ots)

Nachdem bereits in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar ein Zigarettenautomat in der Schulstraße aufgeflext wurde, machten sich nun vermutlich der oder die selben Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag, den 18. Februar, an einem Zigarettenautomaten in der Hauptstraße zu schaffen. Auch dieses mal wurde der Automat aufgeflext und das darin befindliche Bargeld entwendet. Bereits in der Nacht zum 13. Februar kam es in der Hauptstraße in Flacht zu einer gleichgelagerten Tat, für die die selben Täter verantwortlich sein dürften. Die Polizeiinspektion Diez bittet um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell