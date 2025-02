POL-PDMT: Bettelbetrug auf der B54

Montabaur (ots) - Am Dienstagnachmittag, den 18.02.2025, kam es gegen 17.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort im Bereich der Hauptstraße in 56412 Niederelbert. Hier kollidierten zwei entgegenkommende PKW an einer Engstelle mit ihren jeweils linken Außenspiegeln, wodurch es zu leichtem Sachschaden kam. Ein Unfallbeteiligter verließ jedoch die Unfallörtlichkeit, ohne ...

mehr