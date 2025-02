Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Dernbach (ots)

Am Dienstag den 18.02.2025, gegen 13:25h, kam es auf der K149 zwischen den Ortslagen Ransbach-Baumbach und Dernbach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden durch einen freilaufenden Hund. Eine Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die K149 in Fahrtrichtung Dernbach als am rechten Fahrbahnrand ein freilaufender Hund, nach Zeugenaussagen ein Golden Retriever, auftauchte. Die Fahrzeugführerin konnte dem Hund ausweichen, verlor hierbei jedoch die Kontrolle über ihren PKW, sodass sie nach links von der Fahrbahn abkam, mit einer Böschung kollidierte und in der Folge wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Verkehrsunfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Fahrbahn musste in Folge des Verkehrsunfalls durch die Straßenmeisterei gereinigt werden und war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt.

