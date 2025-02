Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zeugen gesucht nach PKW Brand

Pforzheim (ots)

Am Sonntagmorgen wurde ein Zeuge gegen 03:04 Uhr auf einen Fahrzeugbrand in Mühlacker aufmerksam. Es kam auf dem in der Bahnhofstraße 95 gelegenen Parkplatz zu einem Vollbrand eines Audi. Durch den Brand wurden zudem zwei weitere Fahrzeuge beschädigt, welche neben dem brennenden Fahrzeug geparkt waren. Personen wurden nicht verletzt.

Für die Löscharbeiten war die Feuerwehr Mühlacker mit 5 Fahrzeugen, sowie 18 Einsatzkräften vor Ort.

In dem Zeitraum von 00:00 Uhr bis 02:45 Uhr sollen sich drei Jugendliche auf o.g. Parkplatz aufgehalten haben.

Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei aufgenommen wurden.

Der Gesamtschaden wird auf 30.000,00 Euro geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Janine Salvemini, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell