POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit auffälligem PKW in Niederelbert

Mündersbach (ots) - Am 15.02.2025 kam es in den Abendstunden zu einem versuchten Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus in Mündersbach. Bislang unbekannte Täter ließen sich aus unbekannten Gründen allerdings von der Tatausführung abbringen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Montabaur entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Telefon: ...

