LPI-EF: Falsche Tochter

Erfurt (ots) - Aufgrund einer Bombendrohung fand heute an der Evangelischen Gemeinschaftsschule in Erfurt kein Unterricht statt. Noch vor dem regulären Unterrichtsbeginn hatte die Schule heute Morgen von der entsprechenden Androhung in einer E-Mail Kenntnis erlangt. Die Nachricht eines unbekannten Verfassers war am Vorabend in der Schule eingegangen. Die Schüler wurden von der Schulleitung nach Hause geschickt bzw. von Eltern abgeholt. Das geräumte und umstellte Gebäude ...

