LPI-EF: Berauscht und ohne Führerschein

Erfurt (ots) - Ein Audi und ein BMW sorgten am Montagabend in der Erfurter Innenstadt für Aufsehen. Mit überhöhter Geschwindigkeit sollen diese gegen 20:45 Uhr über mindestens eine rote Ampel am Juri-Gagarin-Ring gefahren und zum Teil mit quietschenden und qualmenden Reifen in die Johannesstraße abgebogen sein. Zwei junge Männer mussten sich an einer Fußgängerampel in Sicherheit bringen, um nicht von den Autos ...

mehr