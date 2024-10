Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Kivitstegge;

Unfallzeit: 08.10.2024, zwischen 11.30 Uhr und 16.00 Uhr;

Kratzer und Delle im Autolack zeigen es: Eine Person mit einem Fahrrad ist nach ersten Erkenntnissen am Dienstag in Ahaus gegen ein geparktes Auto gefahren. Zu dem Unfall kam es zwischen 11.30 Uhr und 16.00 Uhr an der Kivitstegge - dort hatte der dabei beschädigte VW Golf gestanden. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Ob es zu einem Sturz und einer Verletzung kam, ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

