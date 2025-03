LPI-NDH: Vermutliches Beutegut sichergestellt - Wer sind die Eigentümer?

Beuren (ots) - Auf der Landstraße 3080, am Ortsausgang Beuren in Richtung Heilbad Heiligenstadt, ereignete sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Opels und eines Toyotas. Der Opel missachtete die Vorfahrt des entgegenkommenden Toyota beim Abbiegen und kollidierte mit diesem. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, sodass ...

