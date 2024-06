Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Zeugen nach Einbrüchen in Bekleidungsgeschäft und Warenmarkt gesucht

Gernsheim (ots)

Zwischen Samstagabend (15.06.) und Montagmorgen (17.06.) gerieten ein Bekleidungsgeschäft und ein Warenmarkt in einem Gebäudekomplex in der Pfungstädter Straße in den Fokus von Kriminellen. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sie sich durch ein Fenster Zugang in das Bekleidungsgeschäft. Dort öffneten sie gewaltsam einen Tresor und entwendeten das darin befindliche Geld. Im gleichen Zeitraum ereignete sich zudem eine gleichgelagerte Tat in einen benachbarten Warenmarkt. Die Schäden werden insgesamt auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus.

Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell