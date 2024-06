Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Seeheim-Jugenheim Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem Fußgänger mit Kinderwagen

Seeheim-Jugenheim (ots)

Am Montag, den 17.06.2024, gegen 18:10 Uhr, ereignete sich auf der Heidelberger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen und zwei Kleinkinder leicht verletzt wurden. Die 37-jährige Seeheimerin befuhr mit ihrem Renault die Heidelberger Straße von der Straße Am Grundweg kommend in Richtung Jugenheim. Nach der Kreuzung Heidelberger Straße/Am Grundweg kam sie bislang aus ungeklärten Gründen nach rechts ab. Hierbei touchierte sie zunächst den Außenspiegel eines geparkten Autos, anschließend stieß sie gegen ein weiteres geparktes Auto, welches durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter nach vorne geschleudert wurde. Dieses Auto kollidierte in der Folge mit einem auf dem Gehweg befindlichen Fußgänger, welcher einen Kinderwagen schob. Hierdurch wurde sowohl der Fußgänger als auch der Kinderwagen mit dem darin befindlichen Säugling in das angrenzende Gebüsch geschleudert. Der 46-jährige Fußgänger sowie das 10 Monate alte Kind wurden durch den Aufprall leicht verletzt und kamen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Die 37-jährige Fahrerin sowie ihr zwei Jahre altes Kind wurden an der Unfallstelle ambulant versorgt. Zur Unfallaufnahme musste die Heidelberger Straße zwischen der Kreuzung Am Grundweg und der Raiffeisenstraße für circa einer halben Stunde voll gesperrt werden. Der Einsatz wurde durch die freiwillige Feuerwehr Seeheim, zwei Rettungswagen und einem Notarzt unterstützt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt (06157 95090) zu melden.

