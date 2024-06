Rüsselsheim (ots) - Ein Opel, der in der Georg-Treber-Straße parkte, ist am Sonntag (16.06.), in der Zeit zwischen 9.30 und 10.50 Uhr, von Kriminellen aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht worden. Nachdem sich die Täter über eine eingeschlagene Fahrzeugscheibe Zugang zum Innenraum verschafft hatten, ließen sie dort Bekleidung mitgehen. Die Kripo in Rüsselsheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die ...

mehr