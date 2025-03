LPI-NDH: Vegetationsbrand

Ebeleben (ots) - Am Mittwochmorgen wurde eine Frau in einem Supermarkt in der Sondershäuser Straße Opfer eines dreisten Diebstahls. Die Geschädigte war in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 10.15 Uhr in dem Geschäft einkaufen, als bislang Unbekannte das Portemonnaie auf bisher ungeklärte Art und Weise entwendeten. An der Kasse bemerkte die Frau das Fehlen ihrer Geldbörse, in der sich persönliche Dokumente und Bargeld ...

mehr