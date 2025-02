LPI-EF: Groß angelegter Polizeieinsatz in der Erfurter Märchensiedlung

Erfurt (ots) - Die Mitarbeiterin einer Geschenkboutique teilte am Donnerstag der Polizei den Einbruch in ihr Geschäft in der Erfurter Altstadt mit. Unbekannte Täter brachen die Eingangstür ihres Ladens im Zeitraum von Samstag bis gestern mit Gewalt auf. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schubladen und stahlen aus einer Kasse Bargeld in unbekannter Höhe. Der verursachte Sachschaden wurde auf 500 Euro geschätzt. ...

